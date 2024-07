JD1TV: Em ato cruel, rapaz mata cachorrinha com pedrada no Jardim Montevidéu

Mulher, de 32 anos, procurou a delegacia no final da tarde desta segunda-feira (1°) para denunciar um rapaz que atacou uma pedra e matou sua cachorrinha de estimação. O caso aconteceu na noite de domingo (30), na rua Ivone Almeida, região do Jardim Montevidéu, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe do suspeito entregou a cachorrinha morta para uma vizinha dizendo que ela foi atropelada. A tutora soube do acontecimento e nas imagens de câmera de segurança, visualizou o ato cruel do indivíduo atacando uma pedra.

As imagens de câmera de segurança foram encaminhadas para o JD1 Notícias. Nela, o suspeito está acompanhado da mãe e em determinado momento, sem qualquer ataque ou avanço do cão pelas imagens, ele se apossa de uma pedra e ataca contra o animal, que cai desfalecido.

Ainda na imagem é possível perceber que a mãe repreende o rapaz, mas enquanto ele corre do local, a mulher retorna, pega o animal e vai em direção à casa de uma vizinha entregar a cachorrinha.

No boletim de ocorrência, a informação que consta é que as imagens de câmera de segurança foram apresentadas para a polícia na manhã desta terça-feira (2).

Veja o vídeo, que contém cenas fortes:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também