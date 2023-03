JD1TV: ExplosÃ£o de moto apÃ³s colisÃ£o na CearÃ¡ assustou quem passava pelo local

O acidente que terminou com duas motos em chamas na noite de sexta-feira (3) na Avenida Ceará, embaixo do pontilhão da Avenida Afonso Pena, no bairro Santa Fé, em Campo Grande, assustou quem passava pelo local. Leitores encaminharam ao JD1 Notícias alguns registros.

Conforme o já informado pela reportagem, um dos motociclistas, ainda não identificado, sofreu uma fratura exposta e foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para a Santa Casa.

A dinâmica do acidente descrita seria que um carro vermelho atingiu a traseira de uma das motos, jogando-a na pista contraria. Com isso, a motocicleta atingiu frontalmente a outra que seguia na direção oposta.

"Foi assustador. Quando vi o moço caído no chão achei que ele tinha morrido. Está cada vez mais perigoso andar em Campo Grande, principalmente de moto", disse uma motorista que passou pela cena do acidente.

Um dos veículos transportava bebidas alcoólicas. As duas motos pegaram fogo no meio da pista. Por conta das chamas, as motocicletas ficaram completamente destruídas.

Confira as imagens:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também