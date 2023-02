JD1TV: Festança, arrastões e brigas marcam último dia de Carnaval na Capital

O último de Carnaval, em Campo Grande, na terça-feira (21), foi de muita alegria e comemoração com a festa promovida pelo Cordão Valu na Esplanada Ferroviária. Segundo dados da Polícia Militar, pelo menos 17 mil foliões estiveram presentes no espaço destinado para os bloquinhos carnavalescos.

Porém, mesmo com segurança reforçada, tanto por parte da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e até viaturas do Batalhão de Choque, há quem procurasse confusão, iniciava brigas, além do vários registros de furtos, roubos e lesões corporais.

Foliões foram vítimas dos mais variados crimes nesse último dia.

Cabe ressaltar que as ocorrências descritas abaixo foram retiradas dos vários boletins de ocorrências registrados pelas vítimas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da região do centro da cidade e atendidas pela Polícia Militar.

Os vídeos foram publicados pela página '20doPasseando', no Instagram.

Veja um resumo das ocorrências:

Em outro ponto da 14 de Julho, um jovem, de 24 anos, foi agredido por pelo menos oito indivíduos que ainda roubaram seu aparelho celular. A vítima conseguiu se desvencilhar das agressões com a ajuda de populares e chegar até sua motocicleta.

Após fugir, buscou atendimento médico na Santa Casa com o nariz quebrado e inchaços no rosto.

Na rua 13 de maio, próximo às festividades, rapaz, de 21 anos, recebeu pelo menos duas facadas, uma no braço esquerdo e outra na parte lateral do seu tórax após tentar apartar um briga em que seu irmão havia começado na saída do bloco de Carnaval.

Também na 13 de Maio, dois jovens, de 19 e 21 anos, foram vítimas de roubo. Eles estavam seguindo pela via no sentido a casa de algumas amigas, onde deixaram suas motocicletas, mas foram abordados por duas motos, que rapidamente ordenaram que fossem dados os celulares.

Na Esplanada Ferroviária, durante a comemoração do carnaval, uma jovem, de 25 anos, teve seu celular roubado por um ladrão. Ela tentou alcançar o infrator com a ajuda de uma amiga, mas que o autor conseguiu se desvencilhar com um tapa e fugir na companhia de outros infratores.

Outras duas garotas, de 18 anos, também foram vítimas de assalto durante o feriado. Elas saíram das festividades do Cordão Valu e estavam na rua Dom Aquino, próximo a 14 de Julho, tentando achar uma viagem por meio de aplicativo de corridas, mas foram abordadas por cinco homens, que levaram bolsas e celulares das vítimas.

Um dos arrastões registrados na delegacia aconteceu na rua Maracaju, quando dois jovens, de 18 anos, foram abordados por cerca de 20 homens que estavam fazendo 'a limpa' em pessoas que haviam deixado o carnaval. No relato para a polícia, um dos jovens afirma que foi agredido pelos assaltantes. As vítimas afirmaram que não conhecem os autores.

