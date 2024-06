JD1TV: Foragido por tráfico é preso após fuga em veículo na Zahran

Luis Gustavo Barbosa, de 25 anos, foragido da justiça por cometimento do crime de tráfico de drogas em Campo Grande, foi preso no final da manhã desta quinta-feira (13) após tentar uma fuga em um veículo Volkswagen Gol, pela Avenida Eduardo Elias Zahran, na região do Jardim São Bento.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar estava realizando patrulhamento na região, quando tentou realizar a abordagem no veículo de passeio e após a ordem para encostar, o motorista desobedeceu e saiu em alta velocidade.

Ele conduziu o carro pelas ruas do bairro Vilas Boas, passando pela Avenida Bom Pastor e sempre trafegando pela Avenida Eduardo Elias Zahran, onde jogou o automóvel por diversas vezes contra pedestres que estavam transitando pela região. Porém, ele foi alcançado e finalmente abordado pelos policiais.

O suspeito ainda ofereceu resistência e chegou a passar o nome do seu irmão para fugir da prisão, mas os militares checaram e pelo nome da mãe, foi possível notar que se tratava de Luis Gustavo Barbosa, onde constava um mandado de prisão em aberto. No veículo nada de ilícito foi localizado, mas estava com a documentação atrasada.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como falsa identidade, resistência, desobediência, dirigir veículo automotor sem a devida permissão e evasão de local de custódia legal.

Veja o momento da abordagem em vídeo publicado pela página no Instagram @passeandoemcampogrande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também