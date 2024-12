JD1TV: GCM e Correios encontram drogas em ursinho de pelúcia e em tereré na Capital

Equipe da Guarda Civil Metropolitana em ação conjunta com a Gerência de Segurança Corporativa dos Correios, encontraram mais de 6 quilos de entorpecentes escondidos em um ursinho de pelúcia e pacotes de erva para tereré, na tarde desta quinta-feira (26), em uma agência de Campo Grande.

Segundo informações repassadas pela corporação, algumas caixas apresentavam indícios de conter produtos relacionados ao tráfico de drogas.

Durante uma busca mais detalhada, as equipes conseguiram identificar três caixas suspeitas, onde elas foram abertas e as autoridades constataram a presença de maconha em cada 'encomenda'.

Caixa 1: foi encontrado um urso de pelúcia com 2 pacotes de entorpecentes em seu interior.

Caixa 2: 7 pacotes de entorpecentes escondidos dentro de erva de tereré.

Caixa 3: mais 7 embalagens de entorpecentes no interior de pacotes de erva de tereré.

Devidamente retiradas e pesadas, as drogas chegaram a totalidade 6,112kg. Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para a sede da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Parte da maconha apreendida foi da variante "Dry", produzida a partir do extrato do haxixe, com alto nível de tetrahidrocanabinol (THC), a principal substância psicoativa da Canábis e que possui efeito mais potente do que a erva. Seu processo de produção é mais caro e por isso o quilo de "Dry" pode chegar a até R$ 18 mil.

