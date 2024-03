JD1TV: GCM usa spray de pimenta e algemas para conseguir conter homem na Vila Marli

Homem, que não terá o nome divulgado, foi preso pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) por descumprir medidas protetivas durante o final da tarde de quarta-feira (28), na Rua Antônio de Moraes Ribeiro, localizada na Vila Marli, em Campo Grande.

Conforme as informações da GCM, as equipes foram acionadas pela vítima, que já havia se deslocado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), ficando no local apenas seu ex-marido.

Quando os guardas chegaram ao endereço, foram recebidos pelo homem, que já estava alterado. Para contê-lo, foi necessário utilizar spray de pimenta e algemas.

Ele foi então levado para a DEAM, onde o caso foi registrado. Já no compartimento de preso da viatura, o homem estava falando coisas desconexas. Assista ao vídeo:

