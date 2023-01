JD1TV: Gol cai em córrego na Capital; equipes fazem a retirada do veículo

Um carro está a mais de 24h caído dentro do córrego na rua Professor Luis Alexandre de Oliveira em frente a Cassems no bairro Vivendas do Bosque.



De acordo acordo com informações preliminares levantadas no local, o motorista descia a Via Parque quando perdeu o controle do veículo na madrugada do domingo (15). O veículo não foi retirado do local ainda pois no fim de semana não foi encontrado serviço de munks.





