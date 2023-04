JD1TV: Guarda civil agride morador de rua e alega desavenças na Capital

Um guarda civil metropolitano, de 48 anos, está sendo acusado de agredir um morador de rua, de 56, durante a manhã de terça-feira (11), no bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no local indicado inicialmente, foram informados por populares que a vítima estaria caída na Rua dos Narcisos. Uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi até o endereço para socorrer o homem, que estava com uma lesão na cabeça.

Durante conversa com testemunhas, as equipes policiais descobriram que houve uma briga entre a vítima e um guarda da GCM (Guarda Civil Metropolitano). Ao ser localizado, ele disse que foi insultado pelo morador de rua.

Ainda conforme o GCM, cansado das ofensas e irritado, ele desferiu um único soco no rosto da vítima, fazendo-o cair e bater com a cabeça no chão. O guarda alegou também que o morador de rua estaria alcoolizado, por isso se desequilibrou tão facilmente. O homem foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, onde segue intubado e com risco de morte.

O caso foi registrado na 7° Delegacia de Polícia Civil, como lesão corporal dolosa e será investigado.

Nota – Procurada, a Prefeitura de Campo Grande, responsável pela GCM, informou por meio de nota que o autor está afastado de suas funções há pelo menos um ano e responde a procedimentos administrativos. A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social informou ainda que o servidor nunca realizou rondas nas ruas e não estava em serviço no momento do fato ocorrido.

Ele deverá responder criminalmente pela acusação. “O boletim de ocorrência policial será anexado a um novo processo de sindicância, já que tal conduta é incompatível com a função desempenhada pelo servidor. Já o processo administrativo em andamento, no qual constam ocorrências de conduta em desfavor do servidor, aguarda decisão da Comissão Disciplinar para adoção de medidas”, finaliza.

Vídeo – Câmeras de segurança filmaram o momento em que a vítima é agredida. Nas imagens é possível ver que a autor chega em uma Honda Biz, desce e falando alguma coisa e acerta o homem. Logo após a ação, ele monta no veículo e sai do local gritando com o morador de rua. Assista:

