Homem diz ter sido sequestrado e baleado no Jardim Montevideu

Um homem, identificado apenas como Welleson, de 31 anos, foi encontrado bastante machucado no começo da tarde desta terça-feira (10), na rua Diamante Negro, no Jardim Montevideu em Campo Grande. De acordo com as informações apuradas pela equipe de reportagem do JD1 que está no local, o homem alegou ter sido sequestrado.

Aparentemente consciente, o homem relatou o que teria acontecido. "Estava aí na esquina comendo uma marmita e me bateram. Me colocaram dentro de um carro e depois me abandonaram em um lugar longe", contou.

Segundo relatos do então, morador de rua, ele ainda teria sido baleado na região da perna, e mesmo assim voltado andando para a região onde costuma ficar. "Falaram que ia me matar e eu matei o filho dele primeiro".

Moradores da região acionaram a equipe do SAMU e o Corpo de Bombeiros. Até o momento, as informações são de que os vizinhos teriam acionado a família do homem, que mora em Ponta Porã, na fronteira. "Já pedimos para a família vir buscar ele, mas ninguém nunca vem".

Outras pessoas ainda afirmaram que o homem bebe e fuma, e faz uso de drogas, além de cometer furtos pela região. Até o momento a polícia não confirmou as suspeitas.

