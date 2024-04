JD1TV: Homem é baleado ao ser 'confundido' com outro na Vila Progresso

Autônomo, de 33 anos, foi ferido com um disparo de arma de fogo em uma das pernas logo após ser confundido com outra pessoa, na manhã desta sexta-feira (19), na região da Vila Progresso, em Campo Grande. Um ocupante de um veículo é quem teria efetuado o tiro e fugido logo na sequência.

Informações apuradas no local pela reportagem apontam que a vítima estava esperando por uma pessoa. Quando o veículo chegou próximo à residência, parando na contramão, a pessoa chamou pelo autônomo, mas foi a mãe da vítima quem 'recebeu o suspeito'.

Após uma breve conversa, a vítima relatou para familiares e para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que foi confundido com outra pessoa e mesmo assim, recebeu um tiro na perna. Ele correu para os fundos da residência na tentativa de se esconder de possíveis novos disparos.

O irmão da vítima conversou com o JD1 Notícias explicando que a vítima trabalha como autônomo e faz 'freela' em todo tipo de área de serviço e afirmou que não suspeita que ele possa ter algum desafeto ou inimizade com alguém. Apenas relatou que o homem estava envolvido com uma mulher que supostamente estaria devendo dinheiro para um agiota.

O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento médico, constatando que houve perfuração de entrada e saída na perna, mas sem maior gravidade. A vítima estava consciente e apenas sentido dores no local do ferimento, sendo encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

