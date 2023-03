Homem, de 25 anos, foi preso durante a noite de terça-feira (28) ao ser flagrado furtando mais uma vez um ‘mercadinho’ localizado dentro de um condomínio na Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo, Bairro São Francisco, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, os delitos vinham acontecendo desde novembro de 2022. Ontem, em mais uma ação delituosa, o homem foi flagrado entrando no estabelecimento, ‘comprando’ garrafas de cerveja Heineken, água e saindo sem fazer o pagamento.

Como já estava sendo monitorado, o segurança do condomínio o abordou e tentou deter o homem até a chegada das equipes policiais. Porém, a mãe do autor estava do lado de fora o esperando e começou a ‘fazer um escândalo’ gerando uma situação conturbada no local. Por medo de represálias, o vigia então deixou que os dois fossem embora.

A Polícia Militar chegou no condomínio e deteve o autor dentro da casa da mãe. Para que o filho não fosse levado, a mulher chegou a se oferecer para pagar o valor subtraído, mas não teve sucesso.

O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comnutário) Centro, onde o caso foi registrado.

Furtos anteriores – De acordo com o informado pelo dono do estabelecimento, outras redes do mesmo ‘mercadinho’ existem em outros condomínios de Campo Grande. Desta forma, os moradores fazem cadastro em um aplicativo para liberar a entrada no local, realizam suas compras e fazem o pagamento em um caixa automático – ou seja, não tem atendentes – via pix, débito automático e outros.

Desde novembro do ano passado, o autor vem subtraindo produtos do ‘mercadinho’ em vários condomínios. Para tentar evitar os furtos, o rapaz teve o cadastro bloqueado no aplicativo, desta forma não entrava no estabelecimento, mas ele falsificou outros 30 cadastros para continuar acessando o espaço.

Os produtos furtados, entre bebidas e guloseimas, somam mais de R$ 5 mil desde que começaram a acontecer.

Problemas com outros moradores – Em imagens que circulam em grupos dos condomínios, o rapaz é procurado por ter alugado um apartamento e ter ‘desaparecido’ levando uma máquina de lavar, um microondas e ainda não devolveu as chaves da residência.

A imagem é encaminhada junto com a seguinte mensagem: “Disseram que ele alugava apê e destruía e não pagava... ele faz isso há anos lá”.

Consta ainda no texto que ele era dono de uma empresa de telecomunicações, fechada no final de janeiro deste ano. Segundo informações apuradas pela reportagem do JD1 Notícias, ela foi fechada por “extinção por encerramento – liquidação voluntária”.

Assista as imagens de câmeras de segurança e da prisão do autor obtidas pelo JD1 Notícias:

