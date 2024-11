JD1TV: Homem é preso por colocar fogo na casa da irmã em Paranaíba

Homem, de 36 anos, foi preso por colocar fogo na casa da irmã, de 25 anos, durante a tarde de quarta-feira (20), na Rua Maria Candida, região do Jardim América, em Paranaíba. O imóvel ficou completamente destruído.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que saiu de casa com os três filhos para passar a noite fora. Ao voltar para a residência, por volta das 14h40, encontrou tudo pegando fogo.

Por já ter brigas com seu irmão, ela ligou para o rapaz perguntando sobre ocorrido. Ele então confessou que causou o incêndio. Por conta disso, a casa ao lado também foi atingida e ficou parcialmente destruída.

Enquanto o caso era registrado, o homem foi até o local e ficou gritando no meio da rua que seria o autor do incêndio criminoso. A Polícia Militar foi novamente para a residência, mas ao chegar ele já havia ido embora.

Diante da situação, os policiais foram até a casa onde o homem mora, o prendendo pelo crime, uma vez que ele confessou. Na delegacia, enquanto essa nova informação era adicionada no registro policial, ele detalhou que usou um isqueiro para dar inicio as chamas. Em continuação, ele alegou ainda que faria tudo de novo e chegou a ameaçar um policial perguntando se ele não tinha medo de morrer.

Em seguida, o autor disse que mataria sua irmã assim que saísse da cadeia. Diante da situação, o caso foi registrado com incêndio, ameaça e violência doméstica.

