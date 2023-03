JD1TV: Homem fica em estado grave após ser esfaqueado durante briga no Nova Lima

Um homem não identificado foi resgatado em estado gravo após ser esfaqueado durante uma briga no final da tarde desta sexta-feira (17) na Rua Martin Afonso de Souza, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a vítima e o autor do crime trabalhavam em uma obra próxima do local do crime, porém, a Polícia Militar não determinou a motivação para o crime.

Cristina Dominga, 33 anos, moradora da região, afirmou que o crime ocorreu após a vítima agredir com pauladas e socos o autor do crime, conhecido como “Negão” no bairro.

“Agora a tarde ele começou a brigar com o Negão, que é o que esfaqueou ele. Ele pegou um pedaço de pau e os dois começaram a brigar, ele quebrou um pedaço de pau no nariz do Negão, arrebentou na cabeça dele, bateu com o pedaço de pau, deu soco, bateu nele com tudo que encontrava”, explicou a mulher.

Dominga ainda explica que o autor chegou a voltar para sua residência, mas que a vítima o seguiu e começou a insultar e xingar seus filhos, momento em que ele saiu de dentro da casa já com as facas em mão e esfaqueou o seu colega de trabalho diversas vezes na perna.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas devido à gravidade dos ferimentos, solicitou apoio de duas viaturas da Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA), que presta atendimento à vítima neste momento.

Matéria atualizada às 18h21 para o acréscimo de informações.

