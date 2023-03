Um homem, identificado apenas como Paulo, foi esfaqueado até a morte após tentar cobrar uma dívida na Rua Mário Dávila, no Residencial Ana Maria do Couto, em Campo Grande, no início da noite desta quinta-feira (2).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o homem, que era catador de recicláveis e realizava pequenos trabalhos pela região, dividia uma casa com o autor do crime até ontem (1º), e hoje veio cobrar o valor referente a uma geladeira que ele comprou em parceria com o seu ex-colega de residência.

A vítima, ao chegar no local, começou a discutir com o pai do autor, que irritado com a situação saiu da residência já portando uma faca e o esfaqueou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, porém, ao chegar no local, se depararam com o homem desacordado e já sem pulso.

