JD1TV: Homem tenta matar assassino do pai a tiros durante julgamento e vai preso

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem atira várias vezes contra o réu durante júri no Fórum de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu em 29 de novembro de 2023, mas as imagens só foram divulgadas na última segunda-feira (1°).

O autor foi identificado como Cristiano Alves Terto. No vídeo, ele estava sentado ao lado de uma mulher. De repente, o homem levanta, e a moça ao lado dele tenta impedi-lo, mas não consegue. Em seguida, ocorrem os disparos em direção ao réu.

O réu, identificado como Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, estava sendo julgado pelo homicídio do pai de Cristiano. Quando ele escuta o barulho dos tiros, tenta se proteger, porém, é atingido pelas balas e também por coronhadas na cabeça.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, Cristiano foi preso flagrante, e um revólver calibre 38 acabou apreendido.

“A vítima, o réu Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, está vivo e solto; o júri não foi feito novamente e não foi designada nova data ainda. O atirador, identificado como Cristiano Alves Terto, está preso. A tentativa de homicídio praticada por Cristiano Alves Terto já está sendo julgada”, comunicou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em nota.

Assista ao vídeo do caso:

