JD1TV: Horas após o sequestro feito pelo pai, crianças são resgatadas pelo GOI

As duas crianças sequestradas pelo próprio pai e o irmão, durante a quarta-feira (21), em Campo Grande, foram encontradas e resgatadas por policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) na manhã desta quinta-feira (22), na região do Nova Campo Grande.

O bairro em questão é o mesmo onde a mãe delas havia sido espancada e abandonada por um grupo de pessoas que cumpriram ordens do pai ao cometerem o sequestro, que também teve o envolvimento do irmão, de 14 anos.

No vídeo registrado pelo JD1 Notícias, que foi borrado para resguardar a integridade das crianças, era possível perceber o tanto que as vítimas estavam assustadas com tudo o que estava acontecendo. Elas chegaram na viatura do GOI e foram deixadas na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Duas mulheres que estariam com as crianças no momento em que elas foram encontradas, também foram trazidas para a delegacia para averiguar a participação delas no sequestro.

Assista a chegada das crianças:

Sequestro - Conforme apurado pela reportagem, oito pessoas foram detidas, sendo 4 adultos, incluindo o pai, e dois adolescentes, que serão encaminhados para a Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).

Segundo as informações repassadas, o início do sequestro começou quando um veículo abordou a mãe com as três crianças ainda no bairro Jardim Zé Pereira. Uma criança fugiu no momento e foi posteriormente encontrada pela polícia, mas a mulher e os outros filhos, foram sequestrados por um grupo de pessoas a mando pai.

Nas diligências feitas pelas equipes do Batalhão de Choque, GOI (Grupo de Operações e Investigações) e também a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a mulher foi encontrada com sinais de espancamento e abandonada no Nova Campo Grande.

Ainda segundo as informações, o pai e a mãe das crianças vivem "um pé de guerra" por conta da briga judicial pela guarda dos filhos. O homem conseguiu arquitetar o plano com a ajuda do filho, de 14 anos, que queria morar com pai e desejava que os irmãos fossem juntos.

Outra informação passada para a reportagem é que o homem já teria cometido o assassinato de sua sogra.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também