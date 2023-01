JD1TV: Idosa encontra cadáver do marido no chão da sala no Caiobá

Um homem de 61 anos morreu de causas naturais na manhã desta terça-feira (3) na Rua da Geometria, Caiobá

A vítima morava com a esposa de 74 anos que saiu para ir no centro da cidade por volta de 11h, o homem ficou em casa e estava bebendo.

Quando a esposa voltou, encontrou o marido morto no chão da sala.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem caiu e convulsionou, foi encontrado pela esposa já sem vida e com o corpo rígido. O caso será encaminho para a Polícia Civil. Confira:

