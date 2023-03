JD1TV: Mulher morre apÃ³s ser atropelada na Rui Barbosa

Uma mulher de 59 anos acabou morrendo após ser atropelada na Rua Rui Barbosa, entre a Antônio Maria Coelho e a Avenida Mato Grosso no início da tarde desta terça-feira (28). Devido ao acidente, o trecho da via foi interditado.

Segundo informações iniciais, a mulher teria sido atropelada após tentar atravessar a via fora da faixa de pedestres enquanto o semáforo estava aberto para os veículos.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e tentou reanimar a vítima por cerca de 40 minutos, chegando até mesmo a entubar a vítima no local, porém, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. A filha da mulher está no local, chorando e aos prantos.

A motorista do Renault Captur estava indo buscar a filha quando acabou atropelando a mulher. Ela não teve ferimentos e permaneceu no local para prestar assistência à vítima, mas se encontra bem nervosa com o acidente.

“Primeiro cruzou uma pessoa correndo, e ela veio logo atrás, e eu não vi ela. Eu até vi a primeira, mas a segunda [a vítima] eu não vi, porque estava passando outro carro também”, contou a motorista.

Os familiares da vítima e da motorista estão no local e começaram a brigar.

A Polícia Militar e a Perícia Criminal foram acionadas e estão no local.

Confira:

Matéria atualizada às 15h20 para correção de informações

