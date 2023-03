JD1TV: JacarÃ© Ã© capturado em hospital de Miranda

A Polícia Militar Ambiental de Miranda foi acionada na manhã deste sábado (11), por volta das 9h por um funcionário do Hospital de Miranda relatando haver um jacaré no local. Quando a PMA chegou se deparou com o animal da raça silvestre da espécie Caiman yacare (jacaré) caminhando pelo local.

Os policias agiram de forma rápida para evitar que algum funcionário ou paciente fosse atacado. A captura do animal foi realizada com a ajuda de cambões (equipamento utilizado para a contenção e captura de animais como repteis, animais selvagens, cães e gatos).

O animal estava saudável e não apresentava nenhum ferimento, a equipe da PMA realizou a soltura do jacaré no em seu habitat natural no Pantanal.

