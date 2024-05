JD1TV: Jovem é atingida por ácido durante ataque ao voltar da academia

A jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, foi socorrida em estado gravíssimo depois de ser atingida por um ácido durante um ataque na tarde de quarta-feira (22), quando voltava da academia. O crime aconteceu em uma rua de Jacarezinho, na região do Norte Pioneiro do Paraná.

Conforme as informações iniciais, a pessoa que realizou o ataque ainda não chegou a ser identificada. Imagens de câmeras de segurança, flagraram o momento em que ela aparece correndo, procurando por ajuda e cai.

Devido ao ataque, Isabelly teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. A polícia também informou que ela ingeriu parte da substância, o que agravou seu quadro de saúde.

A jovem está internada no Hospital Universitário (HU) de Londrina, norte do estado. De acordo com a assessoria de imprensa, ela está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Tratamento de Queimados sedada e intubada.

Ao g1, o delegado Tristão Borborema, responsável pelo caso, afirmou que o suspeito usava uma peruca quando jogou o ácido na vítima.

Após o ataque, uma testemunha encontrou uma sacola preta e um copo que estavam molhados. O material foi recolhido para análise.

