JD1TV: Jovem é socorrido após ser baleado por pistoleiros encapuzados no Serra Azul

O jovem Douglas Felizardo, de 31 anos, foi alvo de uma tentativa de assassinato no final da tarde desta terça-feira (4) na Rua Rio Brilhante, próxima à Rua Serra do Mar, no bairro Serra Azul, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a vítima teria sido alvejada por pelo menos 6 tiros por um grupo de criminosos encapuzados que desceu de um Chevrolet Astra preto e fugiu do local logo após realizar os disparos.

O crime foi ouvido por populares, que informaram que o rapaz havia brigado em um bar da região antes de ser alvejada pelos disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o jovem foi resgatado e encaminhado para uma unidade de saúde, onde receberá atendimento especializado.

A Polícia Militar foi acionada e realiza as diligências necessárias, além de fazer buscas na região para encontrar o criminoso. A Perícia Criminal também foi acionada.

