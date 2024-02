Um homem, ainda não identificado até o momento, de 25 anos, foi atingido por dois disparos na tarde desta segunda-feira (26), na Rua das Mamonas, na região do Coronel Antonino, após ser flagrado realizando um furto.

Segundo a Polícia Militar (PM), o jovem, que tem uma extensa ficha criminal e está evadido do sistema prisional desde 2022, foi alvejado após realizar um roubo em via pública, com uma faca, e uma das pessoas que presenciaram o crime disferir os disparos contra ele. Informações iniciais apontam que ele foi atingido com dois tiros, um no braço e outro na perna.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e o jovem foi socorrido pela Unidade de Resgate e Suporte Avançado (URSA) até a Santa Casa da Capital, onde passará por avaliação médica especializada e receberá atendimento adequado.

Além dos bombeiros e a PM, o Batalhão de Choque também está no local.

Acompanhe:

JD1TV: Ladrão é baleado depois de assaltar pedestre no Coronel Antonino Posted by JD1noticias.com on Monday, February 26, 2024

