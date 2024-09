JD1TV: Ladrões que torturaram vítimas com 'roleta russa' durante assalto são presos na Capital

Dois ladrões que invadiram, agrediram e torturaram três mulheres durante um roubo no Bairro Santa Fé, em Campo Grande, foram presos enquanto tentavam fugir para a cidade de Cuiabá. O crime aconteceu no dia 13 de setembro.

Conforme as informações policiais, duas funcionárias do imóvel estavam com o portão aberto lavando a calçada, quando os criminosos se aproximaram e invadiram a residência. Além das funcionárias, uma delas grávida de sete meses, encontrava-se na casa a proprietária, de 65 anos.

Armados com revólveres, eles passaram a realizar método de tortura conhecido como roleta russa, tendo como alvo a cabeça da idosa, visando obter informação sobre a existência de um cofre no imóvel.

Após conseguir o que queriam, eles pegaram dólares, joias avaliadas em R$ 100.000,00 e aparelhos celulares. Para fugir, os dois levaram o carro da vítima, que foi abandonado posteriormente no Bairro Giocondo Orsi.

O caso foi denunciado na DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), que passou a fazer diligências e investigações até que, na quinta-feira (19), um dos autores foi preso enquanto tentava fugir para a cidade de Cuiabá (MT).

O rapaz, de 20 anos, que possuí passagens por tráfico, contou a polícia que praticou o crime após ter feito uma dívida de tráfico de drogas com o outro autor, de 25 anos. O mais velho é condenado por homicídio, homicídio tentado e tráfico de drogas, e se encontrava no regime semiaberto, ele ainda seria o mentor do crime e dono da arma.

As equipes conseguiram apurar que o ladrão de 25 anos trabalhava, mediante convênio com o sistema penitenciário, em uma empresa localizada em um bairro nobre, e no horário do almoço e em intervalos para o descanso saía para monitorar imóveis residenciais a serem roubados.

Ele foi preso na sexta-feira (19) em seu local de trabalho. Na empresa as equipes encontraram ainda bastante dinheiro, que o ladrão teria conseguido com a venda das joias. Com ele, os policiais recuperaram, ainda, um aparelho pertencente a uma das vítimas e apreenderam a camiseta utilizada no dia do crime.

Segundo o apurado pela DERF, o revólver utilizado no crime, calibre 357, foi vendido para que posteriormente o autor comprasse uma pistola calibre 9mm, para dar daria continuidade aos roubos, especificamente em outro imóvel localizado no mesmo bairro.

Os autores foram presos em flagrante pela prática de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e, também, por tortura qualificada em razão de ter sido praticada contra idoso.

O Poder Judiciário aceitou o pedido da Prisão Preventiva no último sábado, durante audiência de custódia. As investigações continuam com o intuito de recuperar as joias roubadas e apreender a arma de fogo utilizada no crime.

Assista ao vídeo da invasão no imóvel:

