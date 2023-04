JD1TV: Motociclista vai parar na caçamba de carro após acidente na Capital

Uma motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida após sofrer um acidente no começo da tarde desta segunda-feira (10), no cruzamento da Rua Trindade com a Zeferino Vicente Almeida, no Bairro Jardim Paulista, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias, a motociclista estava em uma Honda 160 quando acabou colidindo contra uma Fiat Strada. Por conta do impacto da batida, a mulher foi parar na carroceria do veículo.

Equipes do Motossocorro do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ir até o local prestar um primeiro atendimento, verificando que a vítima ficou bastante lesionada. A mulher teve ferimentos no rosto, fratura no queixo e estava com dores no quadril.

Além do Motossocorro, a URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local para atender a vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

O motorista do carro não teve ferimentos. Câmeras de segurança flagraram o acidente. Assista:

