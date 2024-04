JD1TV: Motorista de aplicativo vai parar dentro de córrego da Ernesto Geisel

Um motorista, de 59 anos, foi parar dentro do Córrego Segredo no cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel, durante a manhã desta terça-feira (2), em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, o condutor contou que estava trafegando pela Ernesto Geisel, quando em terminado momento o carro que ele estava foi atingido na traseira por um caminhão que transporta caçamba de entulhos.

Depois do impacto, ele acabou perdendo o controle do veículo e caiu dentro do córrego. Apesar de o carro ter seguro, ele era usado como fonte de renda do motorista, uma vez que ele trabalha como motorista de aplicativo.

Apesar de a queda ter sido feia, o motorista não teve ferimentos pelo corpo e estava sozinho no momento do acidente.

Equipes do Juizado de Trânsito foram acionados para ir até o local.

Assista a um vídeo encaminhado a reportagem:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também