JD1TV: Motorista de caminhonete ataca dois com facão após acidente na Nasri Siufi

Um acidente de trânsito no final da tarde deste domingo (9), quase terminou em tragédia na Avenida Dr. Nasri Siufi, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. Isso porque o motorista de uma caminhonete, de modelo Mitsubishi, após se envolver numa colisão com um Chevrolet Vectra, atacou duas pessoas com golpes de facão.

Segundo informações repassadas para a reportagem, uma terceira pessoa conseguiu escapar do ataque e fugir em destino ignorado.

Porém, uma das vítimas ficou gravemente ferida após os ataques, precisando ser transportado com urgência para a Santa Casa pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros. A segunda vítima foi socorro pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda conforme a apuração do JD1 Notícias, o Vectra seguia pela via, mas dirigindo de maneira perigosa ao realizar vários zigues-zagues pela Nasri Siufi e ao tentar ultrapassar, a caminhonete acabou atingindo a lateral do veículo.

Com o impacto, a caminhonete perdeu o controle, invadiu a pista contrária e chegou a capotar. O Vectra acabou atingindo um poste de energia, que chegou a ficar balançando e sustentado pelos fios.

Insatisfeito com o acidente, o motorista da caminhonete desceu armado com um facão e passou a agredir as duas das três vítimas que estavam no veículo de passeio.

A Polícia Militar foi acionada, assim como demais autoridades, principalmente o GOI (Grupo de Operações e Investigação) da Polícia Civil, diante do ataque em via pública.

