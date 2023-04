JD1TV: Motorista morre após bater em caminhão e capotar na BR-163

Uma batida entre um caminhão e um carro na tarde desta sexta-feira (7) terminou com morte no km 482 da BR-163, no trecho que passa pelo bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o motorista do Chevrolet Onix, que ainda não foi identificado, acabou se chocando de frente contra o caminhão na rodovia, possivelmente na tentativa de uma ultrapassagem, chegando a capotar devido à força do impacto.

O caminhão sofreu pouco dano, mas o carro ficou com a frente totalmente destruída, prendendo o motorista nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe da concessionária CCR MSVia chegaram a se deslocar até o local para prestar socorro à vítima, porém, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Perícia estão no local realizando as diligências necessárias para determinar a causa do acidente.

Confira vídeo registrado no local:

