JD1TV: Rapaz que matou jovem atropelada e feriu gravemente outro é preso em MS

Na última sexta-feira (10), a Polícia Civil prendeu um rapaz, de 26 anos, acusado de atropelado e matado a jovem Rayane Bulgue, de 20 anos, e ferido gravamente o seu namorado, de 20 anos, na madrugada do dia 5 de fevereiro, na Avenida Pedro Manvailer em Amambai.

De acordo com informações da polícia, o casal foi surpreendido enquanto caminhava pela calçada e ser atingido pelo carro desgovernado, que vinha em alta velocidade. O motorista estava embriagado após ter saído de um bar.

Durante as investigações, a Perícia Científica constatou que o autor trafegava muito acima dos 30 km/h, permitido na via. Após atropelar o casal, ele fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Foi representado pela prisão preventiva do autor, pedido deferido pelo Poder Judiciário durante a semana e concluído na tarde de sexta-feira.

O autor será indiciado por homicídio doloso e tentativa de homicídio e o laudo pericial também apontou que ele estava em altíssima velocidade no momento do acidente, conforme informou a delegada responsável pelo caso, Alana Tíssia.

Veja o vídeo do momento do acidente flagrado por câmeras de segurança:

