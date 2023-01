JD1TV: Mulher deixa marido em estado grave após atropelá-lo no Caiobá

No início da noite de domingo (22), uma situação incomum foi registrada por câmeras de segurança na região do bairro Caiobá, em Campo Grande. Uma mulher atropelou um homem, que seria seu marido, em um estabelecimento comercial.

Segundo as primeiras informações, a suspeita é que a mulher teria se irritado com as agressões que vinha sofrendo e por isso decidiu "dar um aviso" ao companheiro.

Nas imagens recebidas pelo JD1 Notícias é perceptível que a mulher tem conhecimento de onde o homem estaria e dirigindo um veículo, que seria um Chevrolet Corsa, de cor preta, invade a calçada do estabelecimento e atinge o marido.

Não satisfeita, após o carro dar ré no primeiro impacto, ela acelera novamente e prensa a vítima. Ela desce do carro e vai até o homem e tira mais satisfação.

Após o episódio, ela vai embora. O homem foi encaminhado para a Santa Casa, onde permanece internado em estado grave.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

* Matéria editada às 7h15 para correção de informação

