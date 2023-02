JD1TV: Mulher é presa com 13 celulares escondidos na calça no Carnaval

Uma mulher foi presa em flagrante com 13 celulares escondidos na calça, durante abordagem da PM no Carnaval de São Paulo. Ela foi detida em Pinheiros, na Zona Sul da capital paulista, e confessou que os telefones foram furtados em um bloco que acontecia na região.

No vídeo publicado pelo jornalista Willian Leite, apresentador do Balanço Geral, é possível ver que a suspeita debocha dos policiais. Ela pede que os militares façam “seu trabalho” sem agressões, por já estar detida. Ela não ofereceu resistência e teve os 13 celulares retirados da roupa, um a um.

De acordo com a reportagem, os policiais faziam patrulhamento preventivo na avenida Henrique Schaumann, local de concentração de vários blocos. A polícia disse que mulher demonstrou nervosismo quando viu os militares, que ficaram desconfiados da atitude.

Dos 13 aparelhos furtados, quatro já foram devolvidos às vítimas. Os outros nove estão apreendidos e à disposição da Polícia Civil.

A orientação dos agentes é que, quem teve o aparelho furtado, registre um boletim de ocorrência. Quando chegar na delegacia, deve ter em mãos o código IMEI, que fica na caixa do celular, para agilizar a identificação do aparelho. Veja:

