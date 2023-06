JD1TV: Mulher furta celular em bar, troca por cocaína e vai presa na Capital

Uma mulher de 35 anos foi presa horas depois de furtar um celular em um estabelecimento comercial na tarde de ontem (20), na Rua Nakão Gonsiro, bairro Mata do Jacinto.

Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana estava em rondas quando recebeu o chamado de furto do estabelecimento que fica na Travessa Guavira nº 2000, Cel. Antonino, com as informações da autora, fotos e vídeos da câmera de segurança a mulher foi encontrada na Mata do Jacinto sendo identificada como Roseanne Carvalho Dias, 35 anos. Com ela foi encontrado três papelotes de substâncias análogas a cocaína. Assista:

Ao ser indagada sobre o celular furtado, relatou que o aparelho foi trocado em uma boca de fumo por 4 papelotes e que já havia usado 1. Foram acionadas outras viaturas de reforço que se deslocaram até o local onde o celular furtado havia sido trocado pela autora.

No local dois homens identificados como Gutemberg e Marcos Vinicius relataram terem comprado o celular por R$ 150.

Diante dos fatos todos os suspeitos foram encaminhados a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande para procedimentos cabíveis. o celular foi devolvido à vítima.

