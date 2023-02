JD1TV: 'Na cara dura', adolescente furta celular em padaria do Leblon

A atendente de uma padaria localizada na região do bairro Leblon, identificada como Deise Silva de 40 anos, teve o celular furtado de dentro do armário por um adolescente, de aproximadamente 13 anos. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (1°), o aparelho também é usado pelo seu marido, que trabalha como motoboy.

O esposo da vítima, Arthur Luis Gustavo de 36 anos, contou ao JD1 Notícias que eles haviam comprado o celular, da marca Samsung, há pouco tempo. "Meu aparelho está dando problema. Compramos este e ainda estamos pagando, às vezes eu pego ele para trabalhar", explica.

Imagens de câmera de segurança mostram que o autor do furto não teve 'vergonha' ao entrar no local e fez isso com grande naturalidade. O menino é visto pegando um tipo de brilho labial, cheirando e deixando sobre uma mesa. Logo depois, abre outros armários até encontrar o celular das vítimas.

Para sair despercebido, ele coloca o aparelho na cintura e o esconde com a camiseta, indo embora logo em seguida. Assista:

Tem informações de crimes parecidos na região ou avistou o adolescente pelo local? Entre em contato com a polícia através do 190.

