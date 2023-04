JD1TV: "Não me mata, eu tenho filho", homem implora, mas é morto pelo vizinho

Alisson Willian da Silva, de 20 anos, foi morto a tiros durante a tarde de domingo (16), na cidade de Eldorado. O autor, João Baralde Ferreira, de 49 anos, teria ido até a casa da vítima completamente descontrolado após bater na esposa.

Conforme o apurado pela reportagem, a vítima gravou o momento em que foi baleado e chegou a implorar para não ser assassinado. Deitado em uma rede, ele filma o momento em que João chega armado e começa uma discussão, aparentemente sem motivo.

"Ali eu quero que me respeita tá escutando Ali?", diz o autor dos disparos. A vítima responde, já pedindo para que João fique calmo.

“Eu estou escutando, eu acordei agora, estou aqui em casa Jão, é doido veio, porque você vai vim aqui em casa se eu não tenho nada a ver, minha mãe não estava aqui não véi, abaixa essa arma aí, eu estou na minha casa [SIC]”.

Neste momento, o autor efetua um disparo acertando o rapaz. Ferido, ele deixa o celular cair na rede e é possível ouvir Alisson implorando para não ser assassinado. “Aiai Jão, ou Jão não me mata não eu tenho filho. Chama a polícia". Após isso, mais um disparo é efetuado.

Uma testemunha que estava no local também foi atingida com um disparo na cabeça. No entanto, não se tem informações sobre o estado de saúde do homem. As duas vítimas chegaram a ser socorridas para o hospital da cidade, mas Alisson não resistiu.

Depois de efetuar os disparos, João fugiu pulando muros de residências do entorno. No entanto, ele foi detido pelas equipes policiais.

O caso está sendo investigado pelas equipes de Polícia Civil, João pode responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e lesão corporal.

Assista ao vídeo:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também