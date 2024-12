JD1TV: Operação da Deam mira agressores com mandados de prisão em MS

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (18), a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) deflagrou a Operação Aurora contra o feminicídio e que mira agressores de mulheres com mandados de prisão em aberto.

A ação "Por um amanhecer sem feminicídio" abrange todo o Estado de Mato Grosso do Sul e estará cumprindo, além dos mandados de prisão, os mandados de busca e apreensão, e tornozeleiras eletrônicas.

A Deam não informou o quantitativo de mandados a serem cumpridos.

Contudo, a delegada titular Elaine Benicasa informou que haverá uma coletiva no final da manhã para apresentar um balanço sobre a operação.