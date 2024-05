JD1TV: Ossada de desaparecido há seis meses é encontrada em Sidrolândia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu duas pessoas, ambas de 19 anos, envolvidas em um homicídio e ocultação de cadáver, que vitimou um homem de 42 anos em Sidrolândia, cidade a 73 quilômetros de Campo Grande.

A dupla foi presa após uma testemunha encontrar, enquanto colhia mandiocas, um “objeto estranho” no quintal do terreno onde a vítima morava. Assustada, a testemunha acionou a polícia e foi constatado que se tratava de uma ossada humana.

Os policiais civis, com apoio da Polícia Militar, se deslocaram até o trabalho do principal suspeito de ter cometido o crime, efetuando a prisão dele em flagrante por ocultação de cadáver. Na delegacia, ele confessou o assassinato e apontou os outros dois envolvidos no homicídio.

A delegada Cynthia Gomes, da polícia de Sidrolândia, detalhou o crime. “Ele disse que executaram a vítima com marteladas no crânio, além de facadas no abdômen e que o enterraram ainda com vida, aos gritos, no quintal da casa em que residia.”

Com o nome do segundo envolvido no assassinato, o Grupo de Operações e Investigações (GOI) foi acionado, e junto com policiais da Delegacia de Sidrolândia, realizaram o levantamento do endereço do outro autor e efetuaram a prisão na residência dele.

Na delegacia, o segundo envolvido também confessou a participação no crime.

A dupla será indiciada pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e por recursos que impediram a defesa da vítima, e por ocultação de cadáver.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também