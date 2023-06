JD1TV: Pedestre é atropelada na Rua da Divisão e procura motociclista que fugiu

Uma jovem estudante, de 18 anos, foi atropelada por uma motociclista que furou o sinal durante o final da tarde de terça-feira (27), na Rua da Divisão, região do bairro Parati, em Campo Grande. A história foi compartilhada em um grupo das redes sociais, uma vez que os familiares estão à procura da condutora do veículo.

Ao JD1 Notícias, a técnica de enfermagem de 24 anos, irmã da jovem, contou que a vítima estava atravessando a rua na faixa de pedestre quando foi atingida pela moto. “O sinal estava vermelho. Dá pra ver nas imagens que está todo mundo parado [os veículos] e só a motoqueira atravessa. Minha irmã a viu vindo e parou, acreditando que ela iria passar na sua frente, mas a mulher acabou atropelando-a”.

Depois de causar o acidente, a motociclista fugiu do local sem prestar socorro a vítima. A jovem procurou a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Desde então, os familiares da jovem começaram a procurar pela mulher, fazendo publicações nas redes sociais, momento em que ela foi localizada. Conversas via aplicativo de mensagens mostram que a condutora e a passageira têm ciência de que estão sendo procuradas. Em um trecho encaminhado à reportagem, as duas comentam que até a placa da moto está sendo exibida. “Nós estamos no face. Vídeo de câmera. Nós atropelamos a mina. Mane minha placa. Tão atrás de nós [SIC]”, disse a motociclista para a amiga.

Na tarde de hoje, a vítima procurou a 5° Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

