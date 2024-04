JD1TV - 'Perigosos e instáveis': Assaltantes são presos após roubos na Capital

Dois jovens, que não tiveram a identidade divulgada, foram presos após serem identificados como autores de diversos roubos à mão armada em farmácias de Campo Grande. A dupla era investigada há meses pela DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), em operação contínua de repressão a esse tipo de crime no comércio.

Os dois assaltantes, que são classificados como perigosos e instáveis visto que agiam com grave ameaça armados de faca e revólver, chegaram a roubar duas farmácias no mesmo dia em questão de minutos. Eles foram identificados como autores de sete roubos em farmácias da Capital, mas estima-se que possam ter cometido outros delitos em comércios do mesmo seguimento.

De acordo com as informações levantadas, os criminosos entravam nas lojas simulando serem clientes e rendiam os atendentes sob grave ameaça exigindo todo o dinheiro em espécie do caixa. Após trabalho investigativo, a DERF identificou os dois autores e representou pela prisão preventiva deles, sendo o pedido deferido pelo Poder Judiciário.

Um dos ladrões foi localizado e preso na cidade de Jaraguari, com o apoio dos investidores daquela cidade. Já o outro criminoso foi capturado em Campo Grande também pela DERF.

A dupla foi indiciada por sete roubos majorados em farmácias, mas também são investigados em outros inquéritos da Especializada.

Veja vídeos dos crimes praticados pela dupla:

