JD1TV: Pizzaria pede ajuda para encontrar ladrão de celular em Campo Grande

A pizzaria 'Pizza Lev' está pedindo ajuda da população campo-grandense, pois o objetivo é tentar localizar um criminoso que furtou o iPhone de uma atendente, que estava na bancada da recepção da loja, na rua Bahia, no centro da cidade.

Câmera de segurança instalada dentro e fora do estabelecimento mostra a ação criminosa do indivíduo, que aproveita o vazio da loja para entrar rapidamente e furtar o aparelho celular da funcionária.

A ação leva pouquíssimos segundos e o criminoso foge rapidamente, conforme mostra as câmeras.

O caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (15), mas as imagens foram divulgadas pela pizzaria, nas redes sociais, apenas nesta sexta-feira (16).

A pizzaria pede que, caso alguém tenha informação sobre paradeiro, entre em contato através do número (67) 99136-3675.