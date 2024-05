JD1TV: Polícia encontra 12 kg de cocaína escondida dentro de botijão em Corumbá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (23), na BR-262, em Corumbá, um botijão de gás que levava escondido dentro dele 12,7 kg de cocaína. O botijão estava sendo transportado de uma mala, no compartimento de bagagens de um ônibus.

Durante uma abordagem, os policiais notaram um peso incomum em uma das malas no bagageiro, e desconfiados, localizaram a proprietária da bagagem, uma mulher de origem boliviana, de 36 anos, e realizaram a abertura.

Dentro da mala, os policiais se depararam com um botijão de gás. A mulher, ao ser questionada sobre o item, contou que foi contratada por um homem na Bolívia para levar utensílios de cozinha até São Paulo.

Suspeitando da versão apresentada pela mulher, os policiais abriram o botijão e encontraram 13 tabletes de cocaína, que totalizaram 12,7 kg da droga. Questionada sobre os entorpecentes, a mulher afirmou que não tinha conhecimento sobre a presença da cocaína no vasilhame.

Ela foi presa e o caso encaminhado para a Polícia Federal em Corumbá.

