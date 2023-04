JD1TV: Polícia Militar faz vídeo de alerta sobre ameaça de ataque às escolas

Após a divulgação de diversas mensagens falsas sobre ameaças de ataques às escolas de Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar divulgou um vídeo com um alerta para pais e responsáveis a fim de evitar ‘alarde desnecessário’ sobre o assunto.

Entre as orientações, os policiais pedem para que a população sul-mato-grossense “mantenha a calma e confie na PM, que está atuando para proteger nossas escolas, crianças e profissionais da educação”.

Para ajudar a prevenir situações de risco as recomendações são:

Não compartilhar informações em redes sociais sem ter certeza;

Alertar as crianças e adolescentes sobre o perigo desse tipo de conteúdo;

Fiscalizar o celular e a mochila das crianças e adolescentes diariamente;

Observar comportamentos e atitudes fora do comum;

Para denúncias ou informações sobre os casos de ameaças, basta ligar no número da Polícia Militar – 190.

Assista ao vídeo:

