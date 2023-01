JD1TV: Polícia prende bandido que assaltou posto de combustível em Nova Andradina

Um homem, de 39 anos, que assaltou um posto de combustível em Nova Andradina, no dia 30 de dezembro, foi identificado e preso pela polícia nesta terça-feira (3). As imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostram o bandido armado e rendendo o funcionário. O autor levou quase mil reais do caixa.

Conforme a Polícia Civil, o roubo ocorreu por volta das 20h da última sexta-feira, no posto de gasolina que fica na Avenida Ivinhema, o homem chega em uma motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, e anuncia o assalto.

Em seguida ele se dirige até o escritório onde estava presente um funcionário e, com uma arma de fogo e sob ameaça, subtraiu a quantia de R$ 978,00 do caixa do estabelecimento, fugindo do local.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e conseguiu localizar o autor ontem no bairro Morada do Sol, ele foi conduzido para a delegacia e confessou a prática.

A roupa utilizada pelo bandido foi apreendida, já o dinheiro roubado foi utilizado para comprar bebidas, comida e drogas.

