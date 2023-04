JD1TV: Policial salva bebê de 1 ano que morria engasgado em Dourados

Um policial, identificado como João Antônio, salvou a vida de um bebê, de apenas 1 ano e 4 meses, que estava quase morrendo engasgado durante a noite de domingo (16), na cidade de Dourados.

De acordo com as informações policiais, o pai do menino voltava da igreja quando percebeu que o filho não estava respirando. Em desespero, ele entrou na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) com o filho nos braços pedindo por ajuda.

Ao avistar a cena, o policial João imediatamente realizou o procedimento de primeiros socorros para tratar da asfixia por obstrução das vias respiratórias da criança, valendo-se de uma manobra conhecida como ‘Heimlich’, para que o menino voltasse a reagir.

O pai e as pessoas que estavam no local acompanharam tensos a ação do policial, que conseguiu salvar a vida do bebê. Após ter sucesso, uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou que a criança não estava mais correndo risco de morte.

Assista ao vídeo gravado pelas câmeras de segurança da delegacia:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também