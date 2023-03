JD1TV: Presos queimam colchÃµes e iniciam 'motim' em penitenciÃ¡ria de MS

Um princípio de motim foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (22) no Estabelecimento Penal de Cassilândia, os internos teriam ateado fogo em colchões e tentado fugir.

Conforme o site Cassilândia Notícias, o motim teria começado com cerca de 40 internos, mas logo atingiu todo o presídio. Alguns presos teriam saído das celas e ocupado o pátio da unidade.

Em imagens gravadas no local é possível ver fumaça saindo do presídio, possivelmente dos colchões que foram queimados.

Ainda de acordo com o site, a Tropa de Choque de Campo Grande precisou ser acionada para tentar uma nova negociação com os presos, uma vez que as equipes locais não conseguiram manter conversa eles.

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba e Chapadão do Sul estariam se deslocando para a cidade, para controlar o incêndio.

Por meio de nota, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) confirmou o princípio de motim e informou não existir reféns no local. Leia na íntegra:

“A Agepen informa que há um princípio de motim no Estabelecimento Penal de Cassilândia. As forças de segurança estão atuando em conjunto para controlar a situação. Não há reféns e todas as demais providências necessárias estão sendo adotadas.”

Assista a um vídeo encaminhado ao JD1 que mostra a fumaça saindo de dentro da unidade prisional:

