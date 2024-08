JD1TV: Professor é morto a tiros um dia depois de descobrir que seria pai

O professor de Educação Física, Diego Callegario dos Santos, de 33 anos, foi assassinado um dia depois de descobrir que seria pai. O crime aconteceu durante a manhã de terça-feira (20), enquanto dava uma aula de Educação Física para idosos em Esperança Nova, no noroeste do Paraná.

Este seria o segundo filho do professor, que já era pai de um menino pequeno. Ele e a companheira estavam com casamento marcado para dezembro, segundo a família.

Conforme o g1, o professor conversando com uma colega, quando um homem, usando capacete e blusa branca se aproxima pelas costas da vítima e dispara. Diego cai e o homem continua atirando. Em seguida, o atirador foge.

Cerca de 15 idosos estavam no ginásio onde o crime aconteceu. Após o assassinato, alguns deles passaram mal de nervosismo e foram atendidos em uma unidade de saúde.

Diego trabalhava na Prefeitura de Esperança Nova há quase 2 anos e dava aulas para cerca de 40 idosos e 60 crianças. Além disso, ele era organizador de campeonatos na região, foi jogador de futsal e treinador de futebol para crianças em Altônia.

