JD1TV: Recém-nascido é abandonado em caixa no Aero Rancho

Um bebê recém-nascido, com cerca de 24 horas de vida, foi encontrado abandonado, dentro de uma caixa de papelão, na tarde desta quarta-feira (1º) na rua Congonhas do Campo, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo o Tenente Sanchez, do Corpo de Bombeiros, o bebê foi encontrado na caixa, com um pouco de sujeira no corpo, mas aparentemente saudável, dando a entender que ele foi cuidado antes de ser abandonado no local.

“A impressão é que não demorou muito para encontra-lo, e que quem deixou ele ali cuidou dele um pouco antes de deixa-lo. Ele está aparentemente limpo, só com um pouquinho de sujeira, aparentemente saudável”, explicou

O bebê foi encaminhado para o Hospital Regional para atendimento pediátrico especializado.

