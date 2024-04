JD1TV: Segura peão! Homem tenta laçar policial enquanto está montado em cavalo

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de tentar laçar um policial militar que fazia ronda em Colinas do Sul, no Entorno do Distrito Federal. A situação ocorreu no sábado (30).

Um vídeo registrou quando o suspeito se aproximou de uma viatura da Polícia Militar e, enquanto o policial conversava com uma mulher, jogou o laço em direção a ele.

Segundo os policiais, o homem estava bêbado e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local. Após assinar o TCO, o homem foi liberado. Ele deverá comparecer perante a Justiça para prestar esclarecimentos sobre a situação.

Assista ao vídeo, que viralizou nas redes sociais:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também