JD1TV: Tambor de óleo explode e queima funcionário de oficina na Capital

O funcionário de uma oficinal mecânica ficou ferido após o tambor para descarte de óleo explodir. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), na Avenida Manoel da Costa Lima, região da Vila Ipiranga, em Campo Grande. Ele teve queimaduras no pescoço e nas costas.

Para a imprensa, o tenente Christopher Vinícius, do Corpo de Bombeiros explicou que a explosão ocorreu durante o manuseio de um líquido inflamável, pois o trabalhador teria usado um isqueiro conseguir enxergar o nível de óleo dentro do tambor.

Por conta das chamas, o rapaz teve queimaduras de 2° grau na região do pescoço e das costas. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para a Santa Casa. No momento do atendimento, o profissional estava consciente e orientado, com o quadro clinico sendo considerado estável.

O tenente Christopher passou ainda a orientação de que a verificação, nestes casos envolvendo líquidos inflamáveis, devem ser feitas com lanternas.

As chamas, que ficaram no tambor, também foram contidas pelos militares. Assista a entrevista feita com o tenente Christopher:

