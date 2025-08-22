JD1TV: Técnico de internet cai da escada durante serviço no Centro de Campo Grande

Um trabalhador, de 39 anos, precisou ser socorrido depois de cair de 5 metros de altura durante a tarde desta sexta-feira (22), na rua Paraíba, região central de Campo Grande.
Conforme as informações iniciais, ele trabalha como técnico de manutenção de internet e estava fazendo verificações na rede, em um poste de energia, quando a escada escorregou.
Por conta disso, o profissional caiu. Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado.
Segundo informações dos socorristas ele estava consciente, orientado e com suspeita de fratura na costela.
Câmeras de segurança da região flagraram o acidente. Assista:
