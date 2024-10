JD1TV: Trabalhadores que desmontavam tendas trocam socos no estacionamento da Alems

Durante a manhã desta segunda-feira (28), dois trabalhadores terceirizados, que estavam atuando na desmontagem de tendas, acabaram se desentendendo no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e entrando em vias de fato.

O JD1 Notícias apurou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma das vítimas e a Polícia Militar também esteve o local, pois a situação teria entrado como agressão física.

A suspeita é que um dos trabalhadores teria utilizado um dos equipamentos para agredir o colega de trabalho.

No sábado (26), houve a Corrida dos Poderes e por isso, foi necessário a contratação de terceirizados para desmontar as grades de proteção e as tendas.

A reportagem do JD1 Notícias procurou a assessoria da Assembleia Legislativa e obteve, por meio de nota, a resposta da Casa de Leis. Veja na íntegra:

"A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lamenta profundamente a ocorrência de agressão verificada na manhã desta segunda-feira (28/10) entre dois funcionários de empresa terceirizada, nas proximidades da Casa de Leis.

Servidores da equipe médica e segurança atenderam prontamente a ocorrência e também acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros e a Polícia.

A ALEMS está à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários".

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também