JD1TV: Veja imagens do atentado com explosão no STF

Na noite desta quarta-feira (13), o ex-candidato à vereador na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, se explodiu durante um atentado terrorista em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No primeiro vídeo, flagrado por pessoas que estavam próximas do local, mostram os momentos em que um veículo, que estava em nome de Francisco explode no estacionamento localizado entre o STF e o Anexo IV da Câmara dos Deputados. O veículo estava lotado com tijolos e fogos de artifício.

Em outras imagens, registradas por câmeras de segurança do STF, é possível ver o apoiador do PL se aproximando da Estátua da Justiça, carregando um guarda-chuva. Em certo momento, ele larga o item, abre o que aparenta ser uma mochila, tira alguns itens de dentro dela e os atira em direção da estátua.

Seguranças do STF se aproximam de Francisco, com deles chegando a parar na frente da estátua, momento em que o homem atira um fogo de artifício em direção ao prédio.

É neste momento em que funcionários da Corte se afastam e é possível ver uma fumaça saindo do corpo de Francisco, antes de ele se explodir. Ele morreu na hora, mas não chegou a ferir ninguém.

A Polícia Federal (PF) está investigando o caso e o classifica como um ataque terrorista.

Confira imagens do ataque:

